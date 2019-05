Objevte svůj úspěch díky deníku vděčnosti

Přemýšleli jste někdy nad tím, zda jsme dostatečně vděční za to, co se v našich životech odehrává? Vysoce pravděpodobně ne. Přitom bezesporu existuje mnoho věcí, za které bychom mohli poděkovat. Nejen ostatním, ale hlavně sami sobě! Právě této myšlenky se chytili američtí vědci z Harvardské univerzity v Cambridge. Ti přišli s mentálním cvičením, které může každému pomoci cítit se šťastnější a spokojenější. Jde přitom o poměrně jednoduchý postup, který vás nebude nic stát.

Stačí si jen každý večer před spaním zapsat pět věcí, které vám ten den udělaly radost.

Večer díky tomu půjdete spát spokojení, s vědomím toho, že ten den se ve vašem životě podařilo minimálně pět věcí. Může přitom jít o maličkosti, na které byste jinak brzy zapomněli – třeba dobrá snídaně, podařený make-up či to, že vás nadřízený před ostatními pochválil. Stejně tak si můžete zapsat i něco, co se podařilo vám osobně, přestože jste to původně odkládali. Možná, že jste si uklidili v autě, vysáli byt nebo navštívili tchyni. I to je něco, za co byste měli být vděční. Jsou to totiž věci, které se vám podařily!

…a deník vděčnosti je na světě!

Pokud si vydržíte psát deník alespoň měsíc, můžete se ohlédnout zpět a zhodnotit, zda se díky svým úspěchům cítíte lépe. Výhodou je navíc i to, že jakmile se vám nebude dařit, budete si svým sešitem moci zalistovat, a ihned si uvědomíte, kolik dobrého se toho ve vašem životě děje. I zdánlivé banality pak začnete vnímat v pozitivním světle, což postupem času povede k tomu, že vám bude svět připadat hezčí a lepší.

Tento zajímavý experiment si ve světě rychle získal na oblibě, vznikly tak i speciální sešity či diáře, které jsou určené přímo pro něj. Patří sem třeba i A The Five Minute Journal, do kterého si každé ráno a každý večer pět minut zapisujete věci, na které se těšíte, které se vám povedly, a za které jste vděční. Každý týden na vás navíc čeká nový motivační citát či zajímavá výzva.

Co říkáte na tento zajímavý způsob, jak se cítit šťastnější a vděčnější? Plánujete si psát deník vděčnosti?