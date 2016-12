Víte, kdo vám skrytě krade peníze?

Peníze používáme každý den. Tvoří nedílnou součást naše života. Snažíme se je vydělávat. Učíme se s nimi pracovat. Umíme je však dostatečně chránit?

Jak v dnešní době chráníme své peníze? Dříve lidé schovávali své peníze převážně doma. Dneska máme banky, trezory či bezpečnostní schránky. Před zloději, kteří kradou peníze fyzicky, je tato ochrana ve většině případů dostatečná.

Když se tak zamýšlím nad ochranou peněz, napadá mě, že by možná byla příhodnější otázka: Jak si v dnešní době představujeme zloděje? Zloděj, dnešní doby nemusí být jen zakuklenec, který na nás vytáhne pistoli... V dnešním světě na nás číhá daleko více nástrah, které doslova kradou naše peníze.

Kdo všechno nás dnes o peníze skrytě připravuje? Každého z nás napadne jistě něco jiného. Někoho napadne, že různé daně a poplatky státu, jiný zase bude poukazovat na zbytečné a často skryté bankovní poplatky. Řada z nás si jistě bude stěžovat na předražené tarify našich mobilních operátorů. Osobně však za největšího a nejrafinovanějšího zabijáka našich úspor považuji inflaci.

Inflace - neviditelný zloděj peněz.

Proč zrovna inflaci? A co to vlastně vůbec je inflace? Když jsem se ptal současných maturantů, kteří maturují ze společenských věd, dostal jsem odpověď, že inflace je zvýšení cen zboží. To však není až tak úplně pravda. Inflace je v první řadě zvyšování peněžní zásoby v čase, což má za následek snížení kupní síly peněz. Teprve důsledkem toho je zvýšení cen zboží. Jinými slovy, vaše peníze ztratí na své hodnotě. Jejich číselná (nominální) hodnota sice zůstane stejná, vy si však za ně koupíte méně zboží či služeb.

Uvedu konkrétní příklad. Za posledních 15 let byla průměrná meziroční inflace 3,5 %. To znamená, že pokud jste v roce 1996 vložili na obyčejný účet 100 000 Kč, tak nyní v roce 2012 má vašich 100 000 Kč reálnou kupní hodnotu pouhých 58 602 Kč. Tohle dělá s vašimi penězi inflace!

Mohli bychom dále rozvádět, jak se inflace měří a co všechno ji způsobuje. Tento článek si však neklade za cíl vysvětlit celou problematiku inflace, proto vás odkážu na Wikipedii, kde najdete podrobnější informace. Cílem tohoto článku je motivovat k zamyšlení nad skutečností, že peníze jsou a budou znehodnocovány! Státy vytvářejí čím dál větší a větší deficity, mají obrovské dluhy a inflace je jedna z nejpravděpodobnějších možností, jak se pokusí těchto nakumulovaných závazků zbavit. Zkrátka státům inflace vyhovuje, protože je to ideální způsob jak skrytě zdanit občany.



Češi věří bankám…

I když inflace takto významně ukrajuje z našich peněz, zřejmě nám to příliš nevadí. Protože když jsem zjišťoval, kde mají Češi uloženy své peníze, zjistil jsem, že v bankách máme uloženo zhruba 2,6 bilionu korun. Naproti tomu v investičních fondech, akcích a dalších cenných papírech zhruba jen 250 miliard korun! Drtivá většina Čechů své úspory ukládá do bank.

Mít peníze uloženy v bance je taky jistá forma investice. Kolik procent úroku vám však nabídne banka? Jaké je reálné zhodnocení vašich peněz, je-li vůbec nějaké? Nad těmito otázkami je více než vhodné se zamyslet, pokud své uspořené peníze hodláte vložit do banky.

V dalším článku si rozebereme možnosti jak se chránit před inflací. Zamyslíme se nad tím, co je to vlastně investice a ukážeme si, do čeho je možné v dnešní době investovat.

Tomáš Krahulec

inflace

peníze

úspory

zamyšlení Podobná témata: