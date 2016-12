Úspěšní lidé, kteří začínali od nuly

Podnikání není určeno jen lidem, kteří jsou finančně zajištění, začínat lze doslova i od nuly. Čistým důkazem je celá řada lidí, kteří stojí za velkolepými projekty a značkami, které nás provází na každém kroku. Většina úspěšných lidí si za svým snem ujde dlouhou cestu a možná vás překvapí, že se jedná o lidi, které sami znáte. Představíme si několik z nich.

Louis Vuitton

O značce Louis Vuitton slyšela už většina lidí, tedy zejména žen. Jedná se o jednu ze světově nejprestižnějších a nejvyhledávanějších značek od společnosti zaměřující se na výrobu zavazadel, kabelek, modních doplňků i oblečení. Málokdo však ví, že za jejím založením stojí mladý chlapec, který ve 13 letech utekl z domova, kvůli rodinným problémům. Louis Vuitton dosáhl velkého bohatství, ale začínal jako chudý chlapec bez jakýchkoliv prostředků.

Dlouhou dobu pracoval pouze za stravu, dokud se nedostal k řemeslu, které se mu stalo osudným. V 16 letech se dostal do Paříže, kde začal pracovat v dílně Monsieura Marechala na výrobu zavazadel. Louis byl natolik zručný, že vyráběl zavazadla i pro královskou rodinu a když se rozhodl opustit zaměstnání, aby mohl založit vlastní dílnu, jednalo se o skvělé rozhodnutí. Jeho jméno bylo již známé a nic mu nebránilo, aby mohl svoji působnost rozšiřovat. O výrobky z jeho dílny byl velký zájem ze širokého okolí. Samostatnou dráhou položil základ velké společnosti, která v následujících letech rostla a postupně se stala ikonou ve světě módy.

Roman Abramovič

Tento miliardář je považován za 13. nejbohatšího Rusa. Mnoho lidí si ho spojuje s klubem Chelsea, který si zakoupil, jiní zase s velkými a úchvatnými jachtami, které rovněž vlastní. Ačkoliv je Abramovič nesmírně bohatý, cesta k jeho bohatství byla velmi krkolomná a spojená s tvrdou pílí a podnikatelským umem. Roman se stal již v raných letech sirotkem. Matka mu zemřela, když mu byl rok, otec mu zemřel, když mu byly tři roky. O jeho úspěch se následně postarala nezdolná touha něco dokázat, schopnost navázat obchodní vztahy s vlivnými lidmi a pochopitelně také jeho povaha, díky které se i přes nepřízeň osudu nikdy nevzdal.

Walt Disney

Walt Disney Company je gigant, který každoročně vydělává nehorázné sumy za to, že produkuje pořady a filmy pro mladé diváky. Snad každý zná animáky, které se nám již od dětství vryly do paměti. Mnoho lidí říká, že bez tohoto muže by mělo několik generací dětí nudné dětství a nejsou daleko od pravdy.

Walt Disney se nenarodil jako boháč, spíše naopak. Vyrostl na farmě, kde kreslil sousedům obrázky za peníze. Jeho zájem o umění se rozrostl, když začal pracovat jako karikaturista pro školní noviny. Do Hollywoodu vstoupil s 20 dolary v kapse a zasloužil se o vznik multimiliardové společnosti nesoucí jeho jméno.

Pokud je i vaším snem dosáhnout úspěchu, ale máte hluboko do kapsy, vezměte si příklad z těchto osobností. Nenechte se odradit neúspěchy, vaše vytrvalost a píle se vám mohou stát důkazem, že peníze nejsou jediným faktorem, který rozhoduje o vaší budoucnosti.

autor článku: Petr Pokorný