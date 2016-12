John Scatman - Udělejte ze svého handicapu přednost!

Každého z nás trápí nějaký handicap, či osobní nedostatek. Dokážeme jej proměnit v zisk? John Scatman byl zpěvák, který koktal, dokonce i když zpíval. Ba co víc, on se o svém handicapu nebál zpívat ve svých písních. Svým pozitivním přístupem změnil svůj nedostatek v přednost. Jeho písně povzbuzují spoustu podobně postižených lidí a nám ostatním ukazují sílu lidského ducha. Necháme se životním příběhem našeho hrdiny inspirovat?

John Scatman se narodil jako John Larkin v roce 1942 v Kalifornii. Již brzy v dětství se ukázalo, že ho životem bude provázet nepříjemná vada řeči - koktání. Jistě si každý dovedeme představit řadu ústrků, které musel prožívat jako dítě. John se však nevzdal a snažil se uspět jako hudebník. Jako ideální možnost sebevyjádření, při kterém nemusel mluvit se ukázala hra na klavír. Na tento hudební nástroj hrál pravidelně od svých 12 let. V dospělosti se tak živil jako profesionální jazzový pianista.

Umění zvítězit sám nad sebou!

Jak čas plynul, Johnovi stále více scházela možnost více se hudebně vyjadřovat. Hledal tak více příležitostí, jak i přes své koktání začít zpívat. Velmi ho inspiroval Elly Fitzgerald a Louise Armstrong, díky nimž si osvojil techniku scatového zpívání.

Jednou přišel jeho manažer s nápadem, že by mohl zkusit skloubit scatové zpívání s moderní taneční hudbou a hip hopem. Velký milovník jazzu John měl kvůli svému koktání velký strach takhle vystupovat. Jeho manželka mu proto navrhla, aby ve svých písních zpíval přímo o svém handicapu - o koktání. Dostalo se mu tak velké možnosti proměnit přímo svůj problém ve svůj prospěch. A tak se zrodil John Scatman a jeho neslavnější píseň Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop - 1995).

Píseň je pojata jako podpora lidem, kteří mají stejný zdravotní problém jako John. V singlu je vyzývá, aby vzdorovali nepříjemným životním skutečnostem a aby se nikdy nevzdali. Z písně se stal záhy hit a Johna katapultoval mezi hvězdy.



Tohle je stručný příběh zpěváka, který i přes svůj strach nakonec našel odvahu riskovat neúspěch a vystoupit se svým zpěvem na jeviště.

Ať už máme jakýkoliv handicap, neměl by být pro náš život určující. Jsme to my, kteří se každý den rozhodujeme, jaký přístup zvolíme ke svým problémům a nedostatkům. Podstatné je dokázat plnohodnotně žít, navzdory nepříznivým podmínkám. Příklad Johna Scatmana nám jasně ukazuje, že svůj nedostatek můžeme proměnit ve své vítězství. Co jiného může být cennější než vítězství nad sebou samým?

Tomáš Krahulec

