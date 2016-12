Dálnice 60 - film, který vám otevře oči

Máte rádi filmy, které vás donutí přemýšlet a klást si otázky o vlastním životě? Film Dálnice 60 je originální a vtipný snímek, který vám nenásilnou formou nabídne podměty k zamyšlení a inspiraci pro váš vlastní život.



Ve filmu se setkáváme s mladým hlavním hrdinou Nealem Oliverem, který není spokojen se svým dosavadním životem. Trápí ho spousta skutečností, přesto však není schopen svůj život jakkoliv změnit k vlastní spokojenosti.

Na svých narozeninách vysloví tajemné přání poznat odpovědi na otázky ve svém životě. Jeho zajímavé přání uslyší kouzelný O.W.Grant, který v Americe plní lidem jejich touhy a přání.

Neal tak dostane za úkol doručit balíček do Denveru. Jet má po tajemné neexistující dálnici 60. Cestou potkává spoustu zajímavých lidí, se kterými se dostává do ještě zajímavějších situací. Události, které s nimi prožívá mu vyjevují pravdu o něm samém.

Během cesty plné zážitků tak zjišťuje spoustu pozoruhodných skutečností, které zásadním způsobem zasáhnout do jeho dosud stereotypního života. Nakonec však objeví překvapení největší...

Vidíme co čekáme, že uvidíme...

Film nabízí spoustu podmětů k zamyšlení. Uvedu jeden příklad. Scéna, kterou můžete shlédnout vpravo jako ukázku z filmu nám velmi hezky ukazuje, že naše konformita při vnímání skutečnosti nás může ochuzovat o nové poznatky a zážitky. Kolik z nás se dokáže dívat na svět očima dítěte?

Skutečnost, že hodně lidí nejsou takoví, jací se nám zdaj,í na první pohled, by nás měla vést k větší opatrnosti před vynášením neuvážených a rychlých soudů.

Pro každého z nás může být velmi přínosné pokusit se podívat na věci z druhé stránky. Každá věc má svůj rub a líc.

Film Dálnice 60 (Interstate 60) je o hledání odpovědí na životní otázky, které si každý z nás nevyhnutelně pokládá. O kvalitě filmu vypovídá i vysoké hodnocení na ČSFD.cz kde si taktéž můžete přečíst komentáře diváků.

Trailler k filmu Dálnice 60 (Interstate 60) - bohužel jen v angličtině.

Pokud znáte podobné filmy, neváhejte se o ně podělit níže v komentářích.

Tomáš Krahulec