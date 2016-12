Leadership – vedení lidí jako životní styl

Každá organizace, tým lidí nebo spolek potřebuje svého lídra. To znamená člověka, který bude mít vizi, který lidi povede, nadchne je pro danou činnost a probudí v nich tvůrčí potenciál. Správný leadership je tak nezbytně důležitou složkou v každé lidské organizaci. Jak se však stát uznávaným lídrem? Co je to správný leadership a jak se v něm můžeme zlepšovat a růst?

Stephen R. Covey vysvětluje, že „leadership znamená hovořit s druhými o jejich hodnotě a potenciálu tak jasně, až si je začnou sami uvědomovat“ Znamená to tedy, že leadership je styl vedení a motivace jednotlivých členů týmu. Co je důležité pro úspěšný leadership? „Práce s posláním, jeho definice a jasná a pravidelná komunikace se členy týmu“ říká Peter F. Drucker, který doplňuje: „Lídr stanovuje cíle, volí priority, určuje a udržuje standardy.“ Vždy je však zapotřebí onoho zkušeného mentora – lídra, který povede svěřené lidi a ukáže jim cestu.

Rozdíl mezi lídrem a manažerem.

Na začátek bychom měli vyjasnit, kdo to vlastně je lídr. Často si ho totiž lidé pletou s manažerem. Manažer je člověk, který věci řídí. Stará se o běžný chod organizace, firmy. Dělá každodenní exekutivní rozhodnutí. Kdežto lídr určuje směr, strategii firmy, nebo organizace.

Pěkným přirovnáním to v jedné ze svých knih rozlišil Stephan R.Covey. Jedna tlupa indiánů se prosekávala mačetami ven z hustého pralesa. Několik indiánů vzadu radilo svým kolegům, jak lépe sekat porost, jak správně ostřit mačety. Řídili střídaní pracujících a odpočívajících. Jeden indián však vylezl na vysoký strom a udával směr, kudy se mají ubírat. Z našeho příběhu je patrno, že oni „řídící“ indiáni byli prototypem manažerů. Lídrem byl indián, který udával směr cesty, kudy se dostat ven z pralesa.

Lídr jde příkladem!

Jaké jsou vlastnosti lídra? První důležitá vlastnost lídra je vytrvalost. Je to právě vytrvalost správným směrem, která otevírá cestu k úspěchům. Píle, pečlivost a celkové nasazení pro věc jsou další nezbytné vlastnosti každého správného lídra. Důležité je rovněž charisma. Lídr potřebuje ostatní lidi přesvědčit o svém názoru. Lídr musí být zodpovědný a loajální člověk. Lídr se nesmí bát udělat rozhodnutí. Obecně bychom mohli říci, že za lídra nehovoří slova, ale jeho činy.

Lídrem se nerodíme, lídrem se stáváme!

Jak se můžeme stát lídrem? Odpověď je nasnadě. Nejlepší je praxe, podpořená vhodným vzděláním, kde člověk získá nezbytné zkušenosti a dovednosti. Každý můžeme na sobě pracovat. Vzdělávat se, číst, chodit na kurzy. Osobně bych každému doporučil knihu 7 návyků vůdčích osobností od Stephena R.Coveyho. Inspirující a poučné může být také navštívit konkrétní seminář, který se tématu leadership aktivně věnuje.

Možností je zkrátka více, záleží jen na nás, co všechno podnikneme. Mějme však na paměti, že stejně jako plavání jsme se naučili jedině tím, že jsme zkoušeli plavat, tak i správně vést lidi se naučíme jedině tím, že se o to budeme znovu a znovu pokoušet. Již samotným vedením druhých se sami učíme. Úkolem lídra je najít v druhých to nejlepší, co v nich je a pomoci jim to následně rozvíjet. Věřím však, že najít v sobě to nejlepší je i úkol pro každého z nás!

Tomáš Krahulec