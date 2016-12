Dohání vás vánoční stres k šílenství?

Tak jako každý rok nyní vrcholí přípravy na vánoce. Nakupujeme, uklízíme, vaříme, pečeme jako o závod. Co Je však skutečně důležité pro to, abychom mohli prožít šťastné a veselé vánoce?

Většina z nás je před Vánoci neustále zaneprázdněna. Často se snažíme na poslední chvíli všechno dohnat. Dárky kupujeme tradičně ve spěchu poslední týden před vánoci, při čemž často koupíme první věc, která nám padne do oka. Děláme hromadné nájezdy na supermarkety, abychom nakoupili všechny potřebné potraviny. Uklízíme, čistíme, leštíme, jako kdyby k nám měl přijet minimálně prezident. Určitě stojí za zmínku, že Ježíšek se narodil ve špinavém chlévě. Tím samozřejmě nechci říci, abychom neuklízeli, jen chci poukázat na to, abychom dokázali ve všem hledat správnou míru.

Svátky pohody, klidu a míru nebo KONZUMU a STRESU?



Pokud totiž budeme neustále ve stresu, tak výsledek bude maximálně ten, že až nastane štědrý den, budeme podráždění, nervózní, vyčerpaní a možná i frustrovaní. Často pak následuje křeč typu "nyní se musím usmívat a být na všechny příjemný". Měli bychom si uvědomit, že co zasejeme to také sklidíme. Respektive, jak se na vánoce připravíme, tak je potom i prožijeme. Je velmi smutné, když si po vánocích musíme říci: "konečně už je to za námi…". Vždyť vánoce jsou především o radostném sdílení pohody, klidu a míru v rodinném kruhu.

Jak se vyhnout předvánočnímu stresu?



Univerzální recept zřejmě neexistuje. Někteří lidé budou jistě tvrdit, že je lepší dát si na všechno hodně času. Jistě známe ženy, co pečou cukroví jíž od začátku prosince. Jsou lidé, kteří dárky nakupují celý rok a před vánoci se tak vyhnou složitým úvahám co komu pod stromeček.

Drtívá většina z nás, však řeší věci na poslední chvíli a ocitá se tak v nepříjemném stresu. Zde pro nás může platit zlaté pořekadlo, že méně je více. Vždyť nemusíme stihnout udělat všechno perfektně. Například méně cukroví může znamenat více pohody a času a méně nabraných kil.



To jak vánoce prožijeme, záleží prostě jen a jen na nás a našem rozhodnutí.

Přeji vám všem, ať jsou vánoce pro vás dny odpočinku a ztišení.

Tomáš Krahulec

Podobné články:

Opravdový odpočinek není zahálka!